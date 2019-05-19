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Главарям боевиков на Донбассе устроили срочную встречу в Москве

воскресенье, 19 мая 2019, 08:53
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В субботу, 18 мая, главари так называемых ДНР-ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник приехали на встречу в Москву (Россия).

Об этом сообщают в Telegram-канале "Незыгарь".

Так, в столице РФ главари незаконных республик встретились с бывшим послом России в Беларуси Михаилом Бабичем.

"Встреча длилась около 2 часов. Обсуждается назначение Бабича советником Президента по странам СНГ и частично признанным государствам с наделением его широкими полномочиями. Указ ожидается до 28 мая", - отметили в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", визит врио главы Башкирии Радия Хабирова в ДНР является очередным сигналом для Киева о том, что разговаривать с новым президентом Украины Владимиром Зеленским Москва намерена с позиции силы.

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