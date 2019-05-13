К главарю ДНР наведался куратор крымского "референдума" из Москвы

Визит врио главы Башкирии Радия Хабирова в ДНР является очередным сигналом для Киева о том, что разговаривать с новым президентом Украины Владимиром Зеленским Москва намерена с позиции силы.

Такое мнение выразили авторы Telegram-канала "Политкурай".

Официально сообщается, что Хабиров посетил ДНР, чтобы почтить память командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Минигали Шаймуратова, погибшего на Донбассе во Второй мировой войны.

Однако отмечается, что более веской причиной визита стала смена власти в Украине.

"Хабиров был одним из кураторов крымского "референдума", отвечая за сопровождение парламентариев, а также принимал участие в переговорах с крымскими татарами. Его визит можно рассматривать, как еще один сигнал Киеву, при сохранении Украиной нынешнего внешнеполитического вектора, стоит ждать увеличения интеграционных процессов народных республик к России", - отмечают авторы канала.

В свою очередь авторы Telegram-канала "Политджойстик" подчеркивают, что визит Хабирова в ДНР – "поворотный момент в истории Донбасса".

"Хабиров - это не один из молодых технократов Путина, это администратор Путина, который не сделает такой откровенный шаг без согласования", - пишу они.

В то же время, по данным "Политкурая", визит Хабирова в ДНР был не только согласован с Администрацией президента России, "но и является отражением вектора Кремля по украинской проблематике". Якобы этот визит является продолжением политики, в рамках которой Россия объявила о запрете на поставку энергоресурсов в Украину, о раздаче паспортов жителям ОРДЛО. В рамках это же политики новым куратором ДНР-ЛНР в ближайшее время будет назначен экс-посол России в Беларуси Михаил Бабич.

"На Старой площади изначально не возлагали надежд на улучшение отношений с Киевом после избрания Зеленского и будут разговаривать с ним только с позиции силы", - пишут авторы.

Они также отмечают, что в Москве осознали, что ДНР и ЛНР не удастся вернуть Украине на российских условиях и готовят "активные действия", которые заставят Киев вернутся к диалогу.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о срочном визите в Москву главаря ДНР.