RU   UA  

четверг, 18 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Экономика

Выборы президента 2019

Новости

18 апреля

20:12
В НБУ объяснил, светит ли Коломойскому $2 млрд компенсации за ПриватБанк
20:10
Учитель избил шестиклассника в школе под Херсоном: подробности скандала
19:52
В ПриватБанке прокомментировали "панику" у банкоматов
19:50
Война на Донбассе: перемирие нарушилось, не успев и начаться
19:22
Появилось оперативное видео задержания боевика ЛНР в Запорожье
19:20
У Зеленского назвали неожиданное имя ведущей дебатов на "Олимпийском"
18:54
У Зеленского сделали заявление по участию в теледебатах с Порошенко
18:28
Твое лицо, когда звонит Порошенко: в сети ажиотаж из-за "находки" штаба президента
18:27
Теледебаты Зеленского и Порошенко перенесли ради шоу на стадионе: новое время
18:01
​В НБУ оценили перспективы возвращения ПриватБанка Коломойскому
17:59
Под Киевом произошло страшное смертельное ДТП: фото
17:48
Один из лучших футболистов мира сделал неожиданное заявление по своему будущему
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В ПриватБанке прокомментировали "панику" у банкоматов

четверг, 18 апреля 2019, 19:52
переглянути новину українською

В ПриватБанке заявили, что финансовое учреждение продолжает работу в штатном режиме.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда", ссылаясь на слова главы правления банка Петра Крумханзла.

Он объяснил клиентам, которые из-за паники начали снимать свои деньги в банкоматах, что ПриватБанк имеет достаточно ликвидности и не вводил лимиты на снятие наличных в банкоматах и кассах.

"Мы не видим нестандартных ситуаций, банк обеспечен ликвидностью и работает прибыльно", - заявил Крумханзл.

Он отметил, что в ПриватБанке на сегодняшний день ликвидность составляет почти 100%.

"У нас нет никаких нестандартных ситуаций, у нас нет того, чтобы клиенты банка снимали больше, чем обычно. Поэтому мы планируем работать как обычно. У нас есть запасы", - отметил глава правления банка.

Напомним, Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка в декабре 2016 года. Тогда Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел этот вопрос и принял решение, согласно которому все акции ПриватБанка перешли в собственность государства.

Как сообщал "Апостроф", в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прокомментировали ситуацию с ПриватБанком.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как отразится "дело ПриватБанка" на рядовых украинцах: что нужно знать

Пик депозитных ставок ожидается в сентябре-октябре, это наилучшее время для размещения вкладов

Уйти нельзя оставить: что делать со "Сбербанком" в Украине

Фонд негарантирования: почему вкладчики "Дельты" могут в ближайшее время не получить свои 13 млн грн

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: