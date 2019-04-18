В ПриватБанке прокомментировали "панику" у банкоматов

В ПриватБанке заявили, что финансовое учреждение продолжает работу в штатном режиме.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда", ссылаясь на слова главы правления банка Петра Крумханзла.

Он объяснил клиентам, которые из-за паники начали снимать свои деньги в банкоматах, что ПриватБанк имеет достаточно ликвидности и не вводил лимиты на снятие наличных в банкоматах и кассах.

"Мы не видим нестандартных ситуаций, банк обеспечен ликвидностью и работает прибыльно", - заявил Крумханзл.

Он отметил, что в ПриватБанке на сегодняшний день ликвидность составляет почти 100%.

"У нас нет никаких нестандартных ситуаций, у нас нет того, чтобы клиенты банка снимали больше, чем обычно. Поэтому мы планируем работать как обычно. У нас есть запасы", - отметил глава правления банка.

Напомним, Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка в декабре 2016 года. Тогда Кабинет министров Украины на заседании рассмотрел этот вопрос и принял решение, согласно которому все акции ПриватБанка перешли в собственность государства.

Как сообщал "Апостроф", в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прокомментировали ситуацию с ПриватБанком.