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В Microsoft обновили свою легендарную программу и показали новые функции

воскресенье, 19 мая 2019, 20:58
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Компания Microsoft заявила, что графическое приложение Paint по-прежнему будет в Windows: ее обновили и добавили новые функции.

Об этом сообщается в блоге компании.

Paint сохранил традиционный дизайн, но теперь в нем можно рисовать без использования мышки, тачпада или сенсорного дисплея.

В новой версии Paint рисование происходит непосредственно на клавиатуре – перемещать курсор можно кнопками-стрелками, а для проведения линии нужно удерживать "Пробел". Также есть возможность перемещения рабочего окна программы – для этого используются стрелки и нажатая кнопка Ctrl.

Впервые о намерении Microsoft исключить Paint из состава стандартных программ Windows 10 стало известно 24 июля 2017 г. Компания планировала удалить редактор уже в ближайшем на тот момент глобальном обновлении ОС, мотивируя свое желание тем, что приложение сильно устарело и обрело большое число более функциональных конкурентов, но столкнулась с волной негодования со стороны пользователей. Уже на следующий день, 25 июля 2017 г. она изменила свое решение в пользу удаления Paint из состава Windows 10, но с сохранением его в магазине Windows Store. Это позволило бы пользователям в любой нужный момент скачать Paint на свой ПК или ноутбук на полностью бесплатной основе.

После выхода обновления Windows 10 Fall Creators осенью 2017 г. стало ясно, что Microsoft выполнила свое обещание лишь на треть: Paint из ОС она не удалила, в MS Store он тоже не был перенесен, но зато в сам редактор была добавлена кнопка Product Alert, напоминающая о скором "переезде" редактора в онлайн-магазин. Тем не менее, свой план Microsoft так и не реализовала: в феврале 2019 г. вышла тестовая сборка весенних обновлений Windows 10, по-прежнему содержащая Paint, но на этот раз уже без кнопки с предупреждением. Следующим после этого шагом и стало добавление функции рисования с клавиатуры.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", компания Microsoft готовит к выпуску новую операционную систему Lite OS, которая по замыслу создателей должна заменить самую популярную на данный момент ОС - Windows 10.

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