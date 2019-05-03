RU   UA   EN  

пятница, 3 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 мая

01:32
Microsoft выпустила новую операционную систему: фото и подробности
00:28
В Житомире студенты устроили кровавые разборки: опубликованы фото
00:05
Айнтрахт - Челси: видео голов

2 мая

23:59
Детям в Киеве провели "урок сепаратизма" по трагедии 2 мая в Одессе: видео и реакция сети
23:55
Миру грозит страшная катастрофа: ученый дал жуткий прогноз на 3 мая
23:51
Лига Европы: "Арсенал" одержал важнейшую победу над "Валенсией"
23:26
"Фан-клуб Зеленского" против "Пети": Коломойский рассказал, как победил на выборах
22:57
В США провели испытания ракеты для космических туристов: впечатляющее видео
22:28
Коломойский отметился странным заявлением о "гражданской" войне на Донбассе
21:59
Предательница Украины с Донбасса получила паспорт РФ: подробности
21:30
Трагедия 2 мая в Одессе: выдвинуты обвинения против бывших топ-чиновников МВД
21:20
Фаны "Игры престолов" подсветили самую темную серию 8 сезона: что пропустили зрители
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Microsoft выпустила новую операционную систему: фото и подробности

пятница, 03 мая 2019, 01:32
переглянути новину українською

Компания Microsoft готовит к выпуску абсолютно новую операционную систему Lite OS, которая по замыслу создателей должна заменить самую популярную на данный момент ОС - Windows 10.

Об этом сообщает издание AKKet со ссылкой на технические документы Microsoft, взятые с официального сайта компании.

Из имеющейся информации известно, что новая ОС будет иметь ряд качественных отличий от предшественницы и главным бонусом в ней станет встроенный пакет Office 2019.

Отмечается, что новое программное обеспечение окажется проще в использовании, будет иметь облегченный интерфейс и в ней будет некое "единое приложение для настроек", по заверению создателей, "крайне простое в использовании".

Из новой операционной системы Microsoft уберут все опции, которые практически совсем не используются.

Компания планирует анонсировать Lite OS до середины мая, скорее всего, в рамках конференции для разработчиков Build 2019. Тестовые версии новой ОС должны появиться в доступе вскоре после презентации, а окончательная сборка, вероятнее всего, увидит свет лишь в конце осени.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США начали расследование против компании Microsoft по обвинению в коррупции. Согласно материалам дела, компания продавала третьим лицам пакет Office по заниженной цене, чтобы затем те перепродавали его правительственным организациям в Европе гораздо дороже.

Новости

3 мая

01:32
Microsoft выпустила новую операционную систему: фото и подробности
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: