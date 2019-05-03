Microsoft выпустила новую операционную систему: фото и подробности

Компания Microsoft готовит к выпуску абсолютно новую операционную систему Lite OS, которая по замыслу создателей должна заменить самую популярную на данный момент ОС - Windows 10.

Об этом сообщает издание AKKet со ссылкой на технические документы Microsoft, взятые с официального сайта компании.

Из имеющейся информации известно, что новая ОС будет иметь ряд качественных отличий от предшественницы и главным бонусом в ней станет встроенный пакет Office 2019.

Отмечается, что новое программное обеспечение окажется проще в использовании, будет иметь облегченный интерфейс и в ней будет некое "единое приложение для настроек", по заверению создателей, "крайне простое в использовании".

Из новой операционной системы Microsoft уберут все опции, которые практически совсем не используются.

Компания планирует анонсировать Lite OS до середины мая, скорее всего, в рамках конференции для разработчиков Build 2019. Тестовые версии новой ОС должны появиться в доступе вскоре после презентации, а окончательная сборка, вероятнее всего, увидит свет лишь в конце осени.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США начали расследование против компании Microsoft по обвинению в коррупции. Согласно материалам дела, компания продавала третьим лицам пакет Office по заниженной цене, чтобы затем те перепродавали его правительственным организациям в Европе гораздо дороже.