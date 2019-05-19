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В Нью-Йорке устроили громкий протест против лакея Путина: фото и видео

воскресенье, 19 мая 2019, 11:44
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В субботу вечером, 18 мая, в США перед выступлением российского дирижера Валерия Гергиева, который поддержал аннексию Крыма, собралась акция протеста.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".

Протест устроили в концертном зале Карнеги-холл в городе Нью-Йорк.

"В апреля 2014 года группа деятелей культуры РФ подписала коллективное письмо в поддержку политики Путина по аннексии Крыма. Каждый раз, когда дирижер Гергиев приезжает в Соединенные Штаты, или где-то выступает - а у нас есть друзья в разных странах - мы проводим акции. Мы информируем публику о его поступке, о его подпись по номеру 97. И пока он будет приезжать, пока не отзовет свою подпись, мы будем его встречать", - рассказала одна из организаторов акции Валерия Бардакова.

Участники протеста пришли с плакатами, где были надписи: "Гергиев - путинский лакей", "Гергиев поддерживает путинские войны", "Грузия, Украина, Сирия", "Сторонникам Путина не рады в Нью-Йорке". В целом на акцию собрались не только граждане Украины, но и грузины и россияне.

Некоторые прохожие реагировали положительно, пожимая им руки, а некоторые посетители концерта выкрикивали оскорбления в их сторону.

"Каждый раз, когда мы проводим этот протест, есть люди, которые ко мне подходят и говорят, что сдали билеты. Они говорят, что ничего не знали, благодарят, что мы их проинформировали, и уверяют, что не пойдут на концерт. Сегодня тоже две пары американцев подошли ко мне и сказали, что сдали билеты (билет на концерт Гергиева стоит в среднем около 100 долларов - ред.). Я почувствовала эмоции просто кожей, это очень трогательно", - поделилась Бардакова.

По ее словам, такие акции проводятся не только против Гергиева, но и против остальных подписантов письма в поддержку аннексии Крыма.

Акция прошла без инцидентов, за порядком наблюдали двое полицейских.

Как сообщал "Апостроф", в Вашингтоне тысячи женщин присоединились к протесту против Дональда Трампа - на следующий день после его инаугурации как президента США, сообщает Reuters.

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