В сети раскрыли фейк об ужасах медицины в украинской армии

В сети раскрыли фейковое видео, на котором показан интерьер якобы медицинской палаты, где лечат раненого украинского военного.

Об этом говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"Раненых воинов после оказания неотложной медицинской помощи как можно скорее эвакуируют с передовой в ближайшее специализированное медицинское учреждение; они не находятся на лечении в расположении медицинского подразделения, части", - говорится в сообщении.

Сам ролик военные назвали постановочным. По данным командования, его активно распространяют так называемые СМИ сепаратистов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский телеканал "Звезда" опубликовал фейковую новость о комментарии народной артистки СССР Елены Образцовой про похороны пропагандиста Сергея Доренко.