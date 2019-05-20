Пати хард: опубликовано яркое видео учений украинских военных

Военный блогер Харитон Старский показал видео с учений украинской армии.

В ролике, опубликованном в YouTube, засняты тренировки бойцов на одном из украинских полигонов.

В частности, Старский рассказал и показал новые боевые машины "Спартан". Также на видео запечатлена передвижная столовая, которую блогер назвал "гламуром современного войска".

Напомним, что украинские военнослужащие на полигоне под Ровно проводят масштабные учения авиации Сухопутных войск и Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ракетный комплекс "Нептун" и модернизированная реактивная система "Ольха", которые были созданы в тесной кооперации предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов ГК "Укроборонпром", пройдет очередной этап испытаний.