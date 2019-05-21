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Потоп на западе Украины: синоптик дал прогноз по окончанию дождей

вторник, 21 мая 2019, 18:40
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С 22 мая на западе Украины погода улучшится после интенсивных дождей, которые стали причиной подтопления.

Об этом сообщают УНН, ссылаясь на слова директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды.

Так, по его словам, 21 мая на Прикарпатье выпало еще 20-25 мм осадков. Сильные дожди были в регионе с начала месяца, и они создали там ситуацию с подтоплением. За две декады мая на Западе страны, в частности, в Львовской и Ивано-Франковской областях, выпало несколько месячных норм осадков - до 90 мм. Но синоптик заверил, что вскоре дожди прекратятся.

"Что касается погодных условий, хуже не будет, и с завтрашнего дня можно ожидать более или менее быструю стабилизацию ситуации", - отметил Кульбида.

По его словам, в течение 21-22 мая на западе Украины будут наблюдаться еще умеренные и значительные осадки. Уже 22 мая ситуация начнет улучшаться за счет существенного снижения интенсивности дождей.

Как сообщал "Апостроф", по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю погода готовит украинцам очередной сюрприз: похолодание и грозовые дожди по всей территории страны.

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