RU   UA   EN  

вторник, 21 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 мая

17:08
Спасибо полиции и Богу: украинской певице вернули украденное авто
17:03
Суд в Киеве снова рассмотрит иск бывшего министра Червоненко против вице-спикера Сыроид
16:59
​Трамп обвалил рынки акций санкциями против Huawei
16:55
Игра престолов: в сети показали лучшие мемы с украинскими политиками
16:54
Глава комитета Американской торговой палаты Попова не смогла оспорить арест счетов и имущества за долги
16:54
Во Львове умер один из лидеров первой украинской революции
16:40
Украинский квартет выступит на финале Лиги чемпионов
16:25
Стыдно за тебя: Макс Барских разозлил фанов поведением в Каннах
16:23
Работа в оккупации: как выживают и сколько платят врачам у боевиков ДНР
16:21
На инаугурации Зеленского заметили конфуз с украинским флагом: фото
16:11
Звездный украинский футболист может перейти в европейский топ-клуб
15:58
Журналисты рассказали про элитные авто и жилье жены Кернеса: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Работа в оккупации: как выживают и сколько платят врачам у боевиков ДНР

вторник, 21 мая 2019, 16:23
переглянути новину українською

Медицинский персонал уехал из оккупированного Россией Донбасса из-за очень низких зарплат.

Об этом "Апострофу" рассказал врач-уролог одной из поликлиник оккупированного Донецка Анатолий.

Так, финансирование медицины у боевиков так называемой ДНР - на очень низком уровне. К примеру, в Украине за такую зарплату не пойдут работать даже бабушки на вахту в студенческое общежитие.

"Республиканский центр занятости ДНР" предлагает жителям Донецка множество медицинских вакансий, но работать нужно почти за "спасибо". Оплату труда семейного врача по шестидневному графику оценивают в 1700 гривен; врача-невропатолога – 1800 гривен; акушера-гинеколога – 2100 гривен.

"Когда зарплаты упали, в принципе, врачи пытались выживать своими силами: "благодарности" от пациентов, благотворительные пожертвования и тому подобные источники неофициальных доходов", - рассказал медик Анатолий. – Но такая схема, сами понимаете, подходила далеко не всем: ведь "благодарности", как правило, получают оперирующие врачи, узкие специалисты. В принципе, у того же Чайки (Владимир Чайка – директор Донецкого центра охраны материнства и детства, – "Апостроф") и его сотрудников дела идут относительно нормально. Они занимаются сложными случаями, даже из России и Молдовы приезжают пациенты, с украинской части Донбасса, правда, до войны их было значительно больше. А обычный терапевт в районной больнице, на какую "благодарность" может рассчитывать? Плюс, в основном те люди, кто мог заработать деньги и неофициально заплатить врачу, уже выехали или в Россию, или в Украину".

Правда, в так называемом Минздраве боевиков подчеркивают, что медицина в ДНР бесплатная, поэтому, если врачи требуют от пациентов финансового поощрения, необходимо срочно обращаться на горячую линию ведомства, где это расценивают как коррупцию в медицинской сфере и обещают наказывать виновных.

"Но обращаться смысла нет. Что сделают в Минздраве? Уволят? Некомплект медперсонала по больницам более 50%. Никого увольнять не будут, не смешите", - добавил Анатолий.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Жизнь без медицины: куда пропали врачи из про­российского гетто на Донбассе".

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Преступления без наказаний: что творится на оккупированном Донбассе

Жизнь без медицины: куда пропали врачи из про­российского гетто на Донбассе

Ни дня без дождей: синоптики рассказали о сюрпризах погоды на неделю

"Терминатор" среди нас: в Украине создали нового боевого робота

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: