В оккупированном Крыму умер ярый фанат "русского мира": фото

Во вторник, 14 мая, в аннексированном Россией Крыму умер один из активных пособников оккупантов Игорь Петров.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

"Крым. Вчера в Севастополе умер Игорь Петров - один из активных пособников оккупантов, который в 2014 году возглавлял созданную Россией преступную террористическую группировку "Народная дружина "Рубеж"", - написал он.

По данным сайта "Миротворец", Петрову было 55 лет. Он родился в Севастополе 2 ноября 1963 года.

В сети пользователи прокомментировали эту новость.

Как сообщал "Апостроф", известный на Донбассе командир 2 отделения 3 взвода боевиков ДНР Павел Буденков 1993 года рождения по прозвищу "Паштет" получил тяжелые травмы в ходе пьяной драки в оккупированном Крыму, вследствие чего скончался.