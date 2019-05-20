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Город в Крыму затопило грязью и глиной: опубликованы фото стихии

понедельник, 20 мая 2019, 04:32
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В воскресенье, 19 мая, в оккупированном Крыму, в Феодосии, прошел сильный ливень, из-за которого с горы Тепе-Оба сошел селевой поток.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, из-за дождей глиной и грязью оказалась покрыта вся проезжая часть в районе старого города у подножья горы.

Из-за потоков воды и грязи в Феодосии было нарушено автомобильное движение. В социальных сетях пользователи публикуют фото смытых с автомобилей номерных знаков. Сильный ветер ломал деревья.

Кроме того, по свидетельствам местных жителей, ливень также сопровождался крупным градом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 13 и в ночь на 14 мая некоторые регионы Украины накрыли сильные ливни, отдельные города засыпало обильным градом.

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