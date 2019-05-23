Родители Яценюка отметили 45-летие сына с друзьями за чашкой кофе в парке Черновцов

Родители украинского политика Арсения Яценюка в Черновцах в кругу ближайших друзей отметили день рождения сына, которому сегодня исполнилось 45 лет.

Об этом пишет газета "Молодой буковинец".

"22 мая, в день рождения Арсения мы с мужем Петром Ивановичем встречаемся с нашими друзьями молодости. Так было и в этот день. Мы пошли в парк Шевченко, прогулялись, выпили на летней площадке кофе. Вместе с нами были семья Иван и Екатерина Мельничук, Иван - крестный Арсения, Катя - моя подруга со студенческих лет, а также были преподаватели университета профессор Роман Венгринович и доцент Тарас Ивасютин. Мы все дружим с юности, они знают Арсения от рождения", - говорит мама политика Мария Григорьевна.

Мария Яценюк добавила, что они позвонили сыну и все его поздравили. Арсений им поблагодарил и ответил, что хотел бы "очень быть среди вас".

"Дело в том, что наши друзья - это в основном преподаватели, и Арсений формировался в этом нашей среде. Он не раз говорил, что во многом благодаря этим людям, которые дружили с его родителями. Конечно, Арсений приглашал нас на день рождения в Киев. Но мы уже в таком возрасте, что для нас это длинная дорога. Хотя, знаете, многие люди не знаю с чего взяли, что Яценюк отправил родителей в Америку. это немного смешно для нас, ведь мы с мужем выходим в город, Петр Иванович преподает в университете. Что мы пожелали сыну? Конечно, здоровья. Что для нас, родителей, еще может быть важнее", - отметила Мария Григорьевна.

22 мая 15-й премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечает свое 45-летие.