Саша Грэй и Арья Старк — за автономию: в сети подняли на смех странное обращение жителей Донбасса к Зеленскому

В сети появился сайт, на котором опубликовано обращение якобы "жителей Донбасса" к президенту Владимиру Зеленскому с требованием предоставить оккупированным территориям автономию.

Об этом сообщает блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Мы, жители Донбасса, требуем у Президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрел наших домов! Требуем вернуть пенсии людям! Требуем предоставить нам право говорить на родном, русском языке! Мы требуем амнистию для всех участников конфликта! Дайте нам возможность развивать нашу экономику! Дайте нашей милиции нас защищать!", – говорится в обращении.

Блогер также разместил скриншоты с жалобами пользователей на то, что на сайте без их ведома появляются их фотографии и имена в качестве "подписантов" обращения.

В комментариях обратили внимание на также на некоторых других "пользователей", которые якобы подписали сообщение. В их числе оказались герои сериала "Игра престолов" и бывшая порно актриса Саша Грей.

Напомним, подробнее о шансах освобождения Донбасса читайте в материале "Апострофа": Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины.