В Харькове иностранца нашли мертвым в машине: опубликованы фото

В четверг, 23 мая, в Харькове в автомобиле нашли тело мужчины-иностранца.

Об этом сообщает "ХС. Харьков".

Трагедия произошла на проспекте Юбилейный/Широнинцев в районе Салтовки.

"На Салтовке жмур в машине. Негр убит на заднем сидении, под машиной обнаружили лужу крови, вызвали копов, номера с машины сняты", - написали в сети и разместили фото с места ЧП.

Как сообщал "Апостроф", в Одесской области полиция обнаружила тело молдавского бизнесмена. Оно находилось в автомобиле марки Infiniti на заброшенной территории в селе Вапнярка под Одессой.

Также 30 марта в селе Фонтанка под Одессой неизвестные жестоко убили мужа владелицы салонов антиквариата. Бандиты забрались в дом, где жила семья и убили пожилого хозяина дома, перед смертью его пытали.