В Украине сняли на видео мощный ураган со смерчем

В среду, 22 мая, в Украине пронесся масштабный ураган со смерчем.

В YouTube опубликовали видео стихии.

Так, ураган накрыл Житомирскую область и бушевал под Новогуйвенском. Сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши домов.

"Сам смерч заснять не успел, слишком быстро он скрылся в стене дождя", - написал автор видео Ярослав Хмельницкий.

Также непогода пронеслась и под Запорожьем. Там зафиксировали на камеру устрашающий смерч.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, 12 мая в Днепропетровской и Запорожской областях также бушевала непогода со смерчем.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая масштабный смерч, который пронесся в Житомирской области, повредил 100 гектаров леса. Ураган-смерч накрыл Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу. Отмечают, что сильный ветер за считанные минуты "снес" часть леса.