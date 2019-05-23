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В Украине сняли на видео мощный ураган со смерчем

четверг, 23 мая 2019, 11:31
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В среду, 22 мая, в Украине пронесся масштабный ураган со смерчем.

В YouTube опубликовали видео стихии.

Так, ураган накрыл Житомирскую область и бушевал под Новогуйвенском. Сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши домов.

"Сам смерч заснять не успел, слишком быстро он скрылся в стене дождя", - написал автор видео Ярослав Хмельницкий.

Также непогода пронеслась и под Запорожьем. Там зафиксировали на камеру устрашающий смерч.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, 12 мая в Днепропетровской и Запорожской областях также бушевала непогода со смерчем.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая масштабный смерч, который пронесся в Житомирской области, повредил 100 гектаров леса. Ураган-смерч накрыл Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу. Отмечают, что сильный ветер за считанные минуты "снес" часть леса.

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