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Деду пора отдохнуть: соцсети бурно обсуждают заявление Филарета о несогласии с Томосом

пятница, 24 мая 2019, 08:31
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Патриарх Филарет рассказал про пункты Томоса, с которыми он категорически не согласен, а в сети пользователей разозлило его высказывание.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

Патриарх Филарет озвучил три условия, которыми он недоволен. Первым из них стало то, что Томос, по его словам, создан только для украинцев, которые проживают в стране.

"Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции - в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат, - то они являются нашей паствой, нашей частью. А Томос нам говорит: "Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату", - заявил Филарет.

Вторым пунктом Филарет назвал, лишение права варить миро (Миро - специально приготовленное и освященное ароматическое масло, которое используется в таинстве Миропомазания. Правом приготовления мира обладает только глава автокефальной церкви - ред.).

"В Томосе сказано, что мы не имеем права варить миро. Миро - это святыня, без которой не происходит таинство Миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы", - рассказал Филарет.

Также, по его словам, если возникают конфликтные ситуации в украинской православной церкви, то их позволяет Константинопольский патриархат.

"Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы - автокефальная, а на деле мы зависим от Константинопольского патриархата церковь. Так же, как Украинская православная церковь Московского патриархата имеет независимость в управлении, но входит в состав Московского патриархата", - отметил Филарет.

Кроме того, он подчеркнул, что на Соборе текст Томоса они не знали.

"Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого Томоса, то мы не согласились бы на такой Томос", - сказал Филарет.

Однако, он отметил, что отказываться от Томоса не будет, но выполнять эти три условия, также не планирует.

В интернете пользователи не согласились с его словами и даже осудили их.

Как сообщал "Апостроф", почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет предъявлял ряд требований политической верхушке государства и духовенству в ходе передачи Украине Томоса об автокефалии ПЦУ.

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