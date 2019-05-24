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Назначение главой ВСУ участника боев за Иловайск: генерал рассказал о секретных документах по котлу
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Назначение главой ВСУ участника боев за Иловайск: генерал рассказал о секретных документах по котлу

пятница, 24 мая 2019, 12:33
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Назначенный на должность начальника Генштаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак является одной из ключевых фигур боев за Иловайск.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на слова экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко.

Известно, что Хомчак командовал операцией по выводу украинских войск из окружения во время боев за Иловайск. Однако в обществе такое кадровое назначение президента Украины Владимира Зеленского вызвало большой резонанс. Это связано с тем, что бои за город обернулись настоящей трагедией для Украины. А также по словам журналиста Ростислава Шапошникова, Руслан Хомчак вообще бросил личный состав под Иловайском и сбежал, дождавшись прекращения активных боевых действий. Но эту информацию подтвердить достоверно возможности нет, ведь ГПУ засекретила результаты расследования иловайской трагедии.

В тоже время есть и сторонники Хомчака на должности начальника Генштаба. Например, известный журналист Юрий Бутусов отмечает, что Хомчак никого не бросал, о чем свидетельствуют показания очевидцев. Правда, в Генпрокуратуре еще в 2017 году признали, что "отдельные ошибки руководства АТО во время планирования и проведениях военных операций" все же были, однако эти ошибки "не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий – гибели украинских военных".

"Я видел тысячи документов (по Иловайску – "Апостроф"), как секретных, так и нет. Мы работали в комиссии и сделали свою работу, но потом бывший Верховный Главнокомандующий все это дело приостановил, потому что если бы начались суды, много проявилось бы таких обстоятельств, которые Порошенко не нужны были. Часть документов уничтожалась еще тогда теми людьми, которые были заинтересованы, чтобы тайное не становилось явным", - рассказал Игорь Романенко, который принимал участие в работе следственной комиссии по расследованию причин иловайской трагедии.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Опасен для России: что говорят военные о новом начальнике Генштаба Украины".

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