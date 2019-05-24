Опасен для России: что говорят военные о новом начальнике Генштаба Украины

Первое же кадровое решение Владимира Зеленского вызвало огромный резонанс в обществе. На должность начальника Генштаба президент назначил генерал-лейтенанта, Руслана Хомчака. Почему вокруг этого назначения возникли противоречия и чем известен новый начальник Генштаба, узнавал "Апостроф".

Спорное назначение

Сразу же после победы на выборах Владимира Зеленского, стало очевидно, что новый президент отправит в отставку начальника Генштаба Виктора Муженко, которого пресса и эксперты называли человеком Петра Порошенко. Соответственно, странно было бы ожидать, что Муженко сохранит свое кресло. Хотя сам теперь уже экс-начальник Генштаба уверял, что готов нести службу и при новом президенте, да и рапорт об отставке не писал. Но как только Зеленский обрел полномочия Верховного Главнокомандующего, указом №301 он уволил Муженко, а на его место назначил Руслана Хомчака.

Новому начальнику Генштаба 51 год. С июля по декабрь 2014 года под его руководством находился сектор "Б" в зоне АТО на Донбассе (группировка украинских войск к западу от Донецка). В конце августа 2014 года украинские подразделения попали в окружение российских войск и боевиков под Иловайском. При выходе из "котла", по разным данным, погибли от 366 до тысячи украинских военных.

Именно Руслан Хомчак является одной из ключевых фигур боев за Иловайск, так как командовал операцией по выводу украинских войск из окружения. Но поскольку бои за город обернулись настоящей трагедией, то назначение Хомчака на должность начальника Генштаба вышло сомнительным. Более того, по словам журналиста Ростислава Шапошникова, Руслан Хомчак вообще бросил личный состав под Иловайском и сбежал, дождавшись прекращения активных боевых действий.

Конечно, подтвердить эту информацию возможности нет, ведь ГПУ засекретила результаты расследования иловайской трагедии, да и сторонники назначения Хомчака, например, известный журналист Юрий Бутусов, отмечают, что Хомчак никого не бросал, о чем свидетельствуют показания очевидцев. Правда, в Генпрокуратуре еще в 2017 году признали, что "отдельные ошибки руководства АТО во время планирования и проведениях военных операций" все же были, однако эти ошибки "не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий – гибели украинских военных".

Известный журналист Юрий Бутусов отмечает, что Хомчак никого не бросал, о чем свидетельствуют показания очевидцев Фото: radiosvoboda.org

"Я видел тысячи документов (по Иловайску, – "Апостроф"), как секретных, так и нет. Мы работали в комиссии и сделали свою работу, но потом бывший Верховный Главнокомандующий все это дело приостановил, потому что, если бы начались суды, много проявилось бы таких обстоятельств, которые Порошенко не нужны были. Часть документов уничтожалась еще тогда теми людьми, которые были заинтересованы, чтобы тайное не становилось явным", - рассказал "Апострофу" экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, который принимал участие в работе следственной комиссии по расследованию причин иловайской трагедии.

Впрочем, до момента своего назначения на пост начальника Генштаба, и после Иловайска, Руслан Хомчак продолжал служить в структуре ВСУ, занимая высокие должности. А это свидетельствует о том, что претензий к генералу со стороны правоохранителей не было. Тем не менее, стоило ли Владимиру Зеленскому на главный пост в ВСУ назначать человека, бэкграунд которого столь противоречив?

Карьерные "нюансы"

Мнения людей, которые лично знают Руслана Хомчака либо служили под его командованием, кардинально различаются.

"Он опытный, характер у него однозначно боевой, и в плане образования он способен эффективно применять наши ВСУ", - говорит Игорь Романенко.

"Он зарекомендовал себя как организатор и генерал, который воевал в одном строю с солдатами", - добавляет "Апострофу" командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко.

По его мнению, волна негатива, которая поднялась в связи с назначением Хомчака на должность начальника Генштаба, была инспирирована из РФ. "Против Хомчака на протяжении 4,5 лет велась информационная война. Россия ведь продолжает воевать как в целом против Украины, так и против отдельных военачальников, которые представляют для них наибольшую опасность. Генерал Хомчак один из таких людей", - подчеркивает Власенко.

Однако претензии к новому начальнику Генштаба имеют и простые украинские ветераны, которых сложно заподозрить в игре на стороне Кремля.

"Хомчак – черт. Он абсолютно не порядочный и ни разу не командир", - рассказал "Апострофу" на условиях анонимности ветеран АТО.

Впрочем, личностные качества Руслана Хомчака - вопрос менее принципиальный, чем качества профессиональные, ведь оппоненты начальника Генштаба вменяют ему, в качестве главного просчета, провальное командование под Иловайском.

Но, по мнению Игоря Романенко, упрекать одного только Хомчака в иловайской трагедии неправильно.

"Такая ситуация в Иловайске сложилась не только потому, что Путин задействовал регулярные войска, но и потому, что был нарушен военный закон. Он заключается в следующем: если идет наступление, если оно успешно, то необходимо его продолжать, наращивать усилия, и на плечах противника заходить в его окопы, - поясняет генерал-лейтенант. – Вспомните, когда были освобождены 3/5 захваченных территорий, и войска подошли к Луганску и Донецку. А потом они неделю стояли. Неделю! А что нужно было делать? На мой взгляд, обходить Донецк и Луганск и идти к границе. Об этом моменте военные говорили Порошенко, а Порошенко это озвучил. Помните его обещание закончить войну за 2 недели? И тогда действительно была такая возможность. Но это не было сделано".

Кроме тактических просчетов командования, по словам экспертов, управлять украинскими силами на Донбассе в 2014 году было крайне сложно.

"Сейчас у нас операция объединенных сил. А тогда, в боях за Иловайск, принимали участие военные, Нацгвардия, и множество отрядов, которые замыкались на МВД. И Хомчак не мог всеми командовать, - уверяет Романенко. - Поэтому в чем-то Хомчак оказался заложником ситуации. Нам вообще понадобилось 4 года, чтобы мы наконец-то перешли к единоначалию в районе проведения военных операций. Русские сделали такие выводы сразу же после первой чеченской войны. Вторую чеченскую они воевали уже жестко, и какие бы в регион не входили силы, все они подчинялись одному начальнику".

В боях за Иловайск, принимали участие военные, Нацгвардия, и множество отрядов, которые замыкались на МВД. И Хомчак не мог всеми командовать - уверяет Романенко Фото: UNIAN

Эту информацию подтверждает и Вячеслав Власенко.

"Там были очень разношерстные подразделения: Нацгвардии, ВСУ, добровольцы, и когда обстановка начала накаляться, пошло очень много информации о том, что чуть ли не вся Россия перешла границу. И в этой обстановке не поддаться панике и дезинформации и принимать правильные решения, да еще и суметь из разрозненных подразделений создать единый механизм, бригадную тактическую группу, которая бы не просто отбивалась, но и выполняла боевые задачи, было невероятно сложно. Однако в тот момент Хомчак проявил себя достойно. Это видели и мои бойцы, и я лично. Но из него попытались сделать козла отпущения", - резюмировал Власенко.

Кстати, кроме Иловайска, в карьере Руслана Хомчака был еще один громкий скандал, связанный с добровольческим батальоном "Айдар" (сейчас 24-й отдельный штурмовой батальон Сухопутных войск ВСУ). По данным СМИ, суть скандала в том, что Хомчак отказался вооружать "айдаровцев" в самые горячие дни противостояния с Россией, да еще и запрещал добровольцам вести боевые действия.

"Хомчак был моим непосредственным начальником, когда в 2014 году я начинал формировать батальон "Айдар", да и контракт на службу я подписывал с ним. У нас действительно был конфликт из-за того, что нам не давали оружие, - рассказывает "Апострофу" бывший командир "Айдара" Сергей Мельничук. - С одной стороны, как командир, я его понимаю, потому что люди, которые тогда пришли в батальон, не были оформлены, у многих была непогашенная судимость, у людей не было военной специальности, я не мог всех поставить на должности, а оружие выдавалось только тем, кто был на должности. Но с другой стороны, была агрессия оккупанта, и людей срочно нужно было вооружать. Правда, после того, как у нас появилось трофейное оружие, никто нас ни в чем не ограничивал".

Приказ и повиновение

Все же, несмотря на спорное прошлое нового начальника Генштаба ВСУ, эксперты уверены, что Хомчаку нужно дать время проявить себя на новой должности.

"Когда принято решение, особенно в условиях войны, то его необходимо выполнять, независимо от того, нравится оно или нет", - подчеркнул Романенко.

"Новоизбранный президент выбирает в свою команду людей, которым он доверяет. Но то, что у Хомчака по службе были свои нюансы, с этим, конечно, нужно отдельно разбираться. То, что есть более достойные люди в Генштабе, это правда, но команду выстраивает президент", - резюмировал Сергей Мельничук.