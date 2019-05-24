​Под Киевом произошло серьезное ДТП с маршруткой: фото

24 мая возле Борисполя в с. Пролиски столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус, вследствие чего пострадали 4 человека. Их с тяжелыми травмами забрали в больницу.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Масштабное ДТП с пострадавшими под Борисполем, Пролиски, легковой автомобиль и маршрутка. 4 пострадавших, трех забрали в больницу. На месте сог. Не спешите", - говорится в сообщении.

На фото видно, что оба автомобиля слетели с трассы. У легковой машины сильно помят бок, а у маршрутки перед.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 22 мая, под Киевом, в Борисполе, произошло жуткое ДТП с пожаром, в результате чего тяжело пострадал один из водителей.