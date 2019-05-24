Смертельное наводнение на Закарпатье: фото и видео, снятые с земли и воздуха

На Закарпатье из-за сильных проливных дождей затопило огромную территорию.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Так, по состоянию на 06:00 24 мая на территории региона остаются подтопленными 241 домохозяйство, из которых 23 - жилые дома, 2005 гектаров сельхозугодий и пастбищ. Также водная стихия повредила 15 мостовых переходов, разрушила 2 моста и 930 берегоукреплений.

В службе ГСЧС отмечают, что проезд подтопленными участками дорог восстановлен. Проводилось откачки воды из частных домохозяйств и внутреннего стока общим объемом 11920 куб. м.

По данным ресурса Mukachevo.net, в Мукачево полноводная река Латорица вышла с берегов и приближается к жилым домам. А в селе Большие Комяты река Божава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай. Прогнозируют миллионные убытки.

В ресурсе PMG.ua сообщили о трагической гибели школьника из-за наводнения. 11-летний мальчик утонул в поселке Воловец Закарпатской области. Его унесло течением реки, уровень воды в которой за последние дни поднялся примерно на 1,5 м.

По словам работников школы, во время перерыва двое пятиклассников решили поиграть в реке Вече. Выйдя на берег, мальчик внезапно потерял равновесие и упал в воду, ударившись головой. Его друг сразу бросился на помощь, но из-за сильного течения ребенка сразу унесло.

Сообщается, что занимались поисками тела школьника сотрудники ГСЧС. Они расставили заградительные сети до Мукачево. Примерно в 19:00 погибшего мальчика обнаружили в районе села Яблунив (около 3 км от Воловца). Однако в ГСЧС Украины в Закарпатской области официальную информацию не обнародовали.

Как сообщал "Апостроф", вследствие интенсивных осадков уровень воды в реках Закарпатской области Тиса и Боржава поднялся до угрожающих отметок.