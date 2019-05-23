Закарпатье уходит под воду: опубликованы фото и видео масштабного потопа

Вследствие интенсивных осадков уровень воды в реках Закарпатской области Тиса и Боржава поднялся до угрожающих отметок.

Соответствующие фото и видео публикуют местные жители в социальных сетях.

В частности, уровень самой большой реки Закарпатья Тисы неподалеку от города Хуст уже составляет 5 метров и вода не перестает прибывать.

В Виноградовском районе Тиса подтопила поля возле поселка Королево. Также сообщают о подтоплениях и в городе Тячев.

В Береговом уровень воды на реке Боржава резко поднялся до 1,7 метров высоты. Боржава самоплывом начала заполнять канал Верке, который проходит через город.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковской области из-за сильных ливней были затоплены ряд населенных пунктов.