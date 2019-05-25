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В сети высмеяли "детский" бал в Донецке с участием главаря ДНР: опубликованы фото и видео

суббота, 25 мая 2019, 03:32
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Главарь террористической организации ДНР Денис Пушилин поучаствовал в акции "Дерево желаний" с балом в оккупированном Донецке.

Об этом сообщил пользователь "Донецкий абориген" у себя в Twitter-аккаунте.

Мероприятие прошло в донецком драматическом театре им. Бровуна, там для всех желающих предоставлялась возможность "воплотить мечту детей из детдомов, интернатов и многодетных семей" с помощью жребия. При этом блогер отметил, что самих детей на мероприятии не было.

"Понесло граждан по монархизму. Аристократический благотворительный бал в ДНР в честь дня защиты детей, для детей из прифронтовых районов. Парадный зал — есть, красные дорожки — есть, Шуты тоже есть. А вот детей забыли — не подвезли... Мусор из города вывезите, аристократы", - пишет блогер.

Источники в ДНР уведомили, что мероприятие для верхушки ДНР без детей, но с шутами, красными дорожками и прочими атрибутами было организовано "депутатами Народного совета ДНР".

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики на Донбассе заметили любовницу главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина с дорогой сумкой от "Шанель" и принялись выражать свои возмущения в соцсетях.

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