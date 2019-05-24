В Украине прошли испытания мощного высокоточного оружия: опубликованы фото и видео

В Одесской области на одном из военных полигонов успешно прошли испытания реактивных систем "Ольха-М" и "Ольха-Р".

Об этом сообщает на сайте "Укроборонпром".

Так, во время серии запусков были проверены тактико-технические характеристики ракет, систем наведения и возможности модернизированной "Ольхи" уничтожать цели за минимальное время после получения задания на поражение. Оружие обеспечивает уничтожение противника на дальности в 130 км первым выстрелом.

"Предприятия "Укроборонпрома" уже завершают основные этапы испытаний реактивных систем. Они являются модернизацией "Ольхи", которая уже находится в серийном производстве. Модернизации направлены на увеличение дальности полета, повышение точности, использования новых конструкторских решений и материалов, повышает общую эффективность этого высокоточного оружия", - заявил Генеральный директор Концерна Павел Букин.

"Испытания прошли успешно, и мы готовимся к тому, чтобы с августа по октябрь провести государственное испытание и поставить их на вооружение Вооруженных Сил Украины. Это эффективное оружие, которое сегодня нам очень нужно", - сообщил министр обороны Украины Степан Полторак по результатам стрельб.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 21 мая, в Одесской области стартовали новые испытания украинских ракетных комплексов "Ольха" и "Нептун".