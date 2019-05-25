Воронка в ад: сети впечатлило жуткое видео стихии на побережье в США

В сети опубликовали устрашающее видео шторма и торнадо в США.

Об этом сообщают в группе Abandoned Earth в соцсети Facebook.

Так, на записи видны огромные тучи и торнадо в море, также сверкающие молнии. На видео стихия скорее напоминает фильм про природные катаклизмы, ведь зрелище действительно устрашающее. Именно поэтому пользователи сети в комментариях под записью засомневались в правдивости кадров. Многие написали, что это фотошоп.

Как сообщал "Апостроф", 21 мая на востоке Польши пронесся разрушающий торнадо, вследствие которого по крайней мере погиб один человек.

А ранее на прибрежные районы восточной Индии обрушился мощный тропический циклон, который сопровождался ливнями и порывами ветра до 200 км/ч.