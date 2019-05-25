Юлия Светличная провела важную для Украины встречу с дипломатом Италии: фото

Глава Харьковской областной администрации Юлия Светличная провела встречу с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"За это время нам удалось совместно реализовать целый ряд проектов. Это, в частности, открытие прямых авиарейсов из Харькова в Рим и Милан. Торговый оборот между Харьковской областью и Италией увеличился почти на 20%. Реализовано огромное количество совместных культурных проектов", - рассказала она.

Так, перспективными на сегодня сферами сотрудничества между Италией и Украиной являются агросфера, промышленность, транспорт и логистика, энергетика, а также наука и образование.

"Сейчас наша задача - сконцентрироваться и постараться задействовать еще больше инвестиций для того, чтобы развивать сельское хозяйство, энергетику, науку и образование", - отметил господин посол, подводя итоги встречи.

Итальянский посол пригласил главу ХОГА и предпринимателей региона принять участие в бизнес-форуме, который состоится в Риме 16 июня.

Отметим, что с начала своей каденции, зимы 2018 года, это уже пятый визит Давиде Ла Чечилия в Харьковскую область. Во время нынешней поездки господин посол в Харькове встретился с руководителем области Юлией Светличной, посетил научную конференцию в ХНУ им. В.Н. Каразина, посвященную 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи, а также пообщался с представителями бизнеса.