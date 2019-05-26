Появились фото потопа на западе Украины

На Закарпатье и Прикарпатье из-за масштабных дождей затопило десятки жилых домов.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, публикуя фото затопления с высоты птичьего полета.

"Остаются подтопленными 22 дворов в 4 населенных пунктах области, а именно: Калушский район (г. Калуш, с. Перевозец), Городенковский район (с. Топоровцы) и Надворнянский район (с. Пнов)", - сообщают спасатели.

Как сообщал "Апостроф", ранее климатологи дали печальный прогноз на лето 2019 года. Так, по мнению климатологов, осень в Украину придет уже в августе, поэтому отпуск лучше планировать на июнь или июль.

Также в последние годы синоптики и экологи фиксируют в Украине погодные аномалии. В частности, фиксируется увеличение периодичности нехарактерных для сезона погодных явлений. Это, в свою очередь, негативно влияет на сельское хозяйство.