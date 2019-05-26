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Туристы со всего мира: опубликованы новые показательные фото моста в Крым

воскресенье, 26 мая 2019, 13:35
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В сети в очередной раз высмеяли количество туристов в оккупированном Россией Крыму.

Фотографию с полуострова в социальной сети опубликовал RoksolanaToday&Крым25%.

На снимках видно Крымский мост, на котором абсолютно нет никакого трафика.

В комментариях пользователи отмечают, что оккупационным "властям" Крыма должно быть стыдно за "непрерывный поток автомобилей и самолетов".

Напомним, что в субботу, 25 мая, в дельфинарии Севастополя, в оккупированном Крыму, произошел серьезный пожар.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось заявление, что в оккупированном Россией Крыму подключен международный роуминг, но в сети пользователи высмеяли такую новость.

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