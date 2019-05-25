В Крыму вспыхнул масштабный пожар в дельфинарии: фото и видео

В субботу, 25 мая, в дельфинарии Севастополя, в оккупированном Крыму, произошел серьезный пожар.

Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, воспламенился магазин с сувенирами рядом с выставкой экзотических животных. Сувениры сгорели, животные целы.

Во внутреннем дворе дельфинария, арендующего у города бывшую спортивную базу "Нептун", расположены сувенирные магазины, кафе и выставка экзотических животных. Все это рассчитано на туристов, гуляющих по набережной. По предварительной информации, около 7 утра загорелся один из магазинов. Сотрудников в магазинах в это время не было.

Также СМИ сообщают, что территорию дельфинария вместе с площадкой, где расположены магазины и кафе, отобрал у прежних арендаторов в 2016 году директор петербургского цирка, земляк губернатора Дмитрия Овсянникова, Сергей Беляков. Помогли ему в этом подчиненные нового градоначальника. Морских животных - дельфинов, кита-белуху и морских котиков - прежним хозяевам не отдали.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 мая на незаконно возведенном Керченском мосту были организованы учения по ликвидации последствий масштабной аварии.