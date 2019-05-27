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Камеры засняли падение двух крупных метеоритов: опубликованы яркие видео

понедельник, 27 мая 2019, 05:32
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В небе над Австралией с интервалом в два дня пролетели два крупных метеорита, каждый размером с автомобиль.

Об этом сообщает "Naked Science".

Первый метеорит был замечен 20 мая, над северной территорией Австралии. Видеорегистраторы, установленные на фонарных столбах, засняли момент падения метеорита, который озарил небо вспышкой синего цвета. Его заметили люди из двух разных городов, расположенных на расстоянии 500 километров друг от друга.

Второй такой же крупный метеорит пролетел в небе над Австралией спустя два дня — 22 мая. По словам австралийского астронома Дэвида Финли, этот объект был в диаметре примерно как Toyota Land Cruiser Prado, а весил от 20 до 40 тонн. Он летел со скоростью 40 тысяч километров в час, а мощность его взрыва при столкновении с землей составила бы 1,6 килотонны в тротиловом эквиваленте.

Однако оба небесных тела, к счастью, разорвались в воздухе, а их обломки упали в воды океана. Но второй объект, пролетевший в небе над Австралией 22 мая, упал всего в 400 километрах от крупного населенного пункта — Аделаиды.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России в небе над Эвенкией (Красноярский край) на видео зафиксировали необычный летающий объект похожий на метеорит.

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