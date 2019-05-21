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Игра престолов: в сети показали лучшие мемы с украинскими политиками

вторник, 21 мая 2019, 16:55
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Украинцы удивили новыми мемами с украинскими политиками по мотивам "Игры престолов".

Соответствующие фотожабы опубликованы на странице Процишин офіційний в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото игрушечных топ-политиков и простых украинцев. В частности, среди игрушек есть игрушка под названием Кондитер Петро, который зарабатывает на кондитерской фабрике 3200 гривен.

Также в сети показали яркую карикатуру на четырех президентов Украины - Петра Порошенко, Виктора Ющенко, Леонида Кучму и Леонида Кравчука.

Ранее также сообщалось, что карикатурист ярко высмеял мечты Путина о выборах в Украине.

Помимо этого, появились самые яркие фотожабы на инаугурацию президента Владимира Зеленского. Особое внимание пользователи соцсетей уделили "знаковому случаю" с падением на пол президентского удостоверения.

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