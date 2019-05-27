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​Опубликованы фото и видео последствий бунта заключенных в Одессе

понедельник, 27 мая 2019, 15:39
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Ситуация в Одесской исправительной колонии №51, где 27 мая состоялся бунт заключенных, находится под контролем полиции и представителя омбудсмена по правам человека.

Об этом написала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима. Информация о беглых из колонии или убитых не подтверждается. Относительно пожара в хозяйственных помещениях колонии - он локализован, завершается тушение пожарными. На месте работает прокуратура и полиция", - написала она.

По информации издания "Думская", результате сегодняшних событий пострадали четверо сотрудников пенитенциарного учреждения, сгорел пожарный автомобиль и гараж.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику.

Как сообщал "Апостроф", беспорядки в Южной исправительной колонии №51 вызревали всю последнюю неделю, заключенные взбунтовались против "учений спецназа" - массовых избиений.

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