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Разгром ДНР и ЛНР: Ярош дал прогноз быстрой победы ВСУ

понедельник, 27 мая 2019, 13:15
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Украинский общественно-политический деятель националистического толка Дмитрий Ярош рассказал, сколько нужно ВСУ времени, чтобы одержать победу на Донбассе.

Свой прогноз на этот счет он озвучил в интервью OBOZREVATEL.

"Имея гарантию, что Россия не вмешается, мы можем разгромить Первый и Второй корпуса так называемых "ЛДНР", которые фактически являются вооруженными формированиями РФ. Но в целом, если, как говорят в Галичине, "на мужицкий ум" - думаю, недели две нам бы хватило для того, чтобы прорваться к границе, начать активно выстраивать сплошную сеть обороны по границе, окружить и нейтрализовать те бандгруппировки, которые находятся в крупных городах, порубить их коммуникации. Если мы втянемся в городские бои – это будет длинная боевая операция", - высказал мнение он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Ярош рассказал о потерянном шансе освобождения Донецка.

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