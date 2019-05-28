​Эко-маньяки оригинально победили ямы на дорогах Украины: фото

Жители Луцка посадили цветы в выбоины на улицах Набережной и Заньковецкой.

Об этом говорится в сообщении группы "Развитие микрорайонов города" в Facebook.

Активисты "залатали" ямы на асфальте креативными цветочными композициями. Более 50 композиций из живых цветов и декоративных материалов теперь "растут" на асфальте.

Во время акции получили поддержку, благодарность и положительные эмоции от всех водителей, которые ехали на рассвете по дороге.

Благодаря такой акции активисты рассчитывают привлечь внимание власти, общественности и дорожников к плохому состоянию покрытия улиц Луцка.

"Апостроф" ранее сообщал, дорогам в Украине лучше не ездить. Если открыть сайт Автострада, который показывает актуальное состояние украинских дорог, то можно увидеть, что большинство направлений обозначены красным цветом, что свидетельствует о плохих дорогах.