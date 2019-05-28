RU  UA  EN

вторник, 28 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 мая

22:34
Чуть не случилась катастрофа: американские военные рассказали о встречах с НЛО и показали видео
22:28
Зеленский дал украинское гражданство спортсмену из России
22:06
Под Днепром простились с 33-летним бойцом, погибшим на Донбассе: фото и видео
21:37
Как увидеть полет "космического поезда" из любой точки планеты: инструкция
21:28
Испанский топ-клуб подозревается в договорном матче
21:18
Соцсети встревожило заявление нового секретаря СНБО о пропаже секретных данных: видео
20:55
Украинский боксер восхитил сеть мотивирующим лозунгом: опубликовано фото
20:54
Резонансный указ Зеленского и будущее СНБО: появилось первое заявление преемника Турчинова
20:32
В сети запустили петицию против ликвидации в Киеве детской клинической больницы
20:29
Карлсон возвращается пошалить: появились мощные фотожабы на Саакашвили
20:19
Армянский политик сделал скандальное заявление перед финалом Лиги Европы
20:08
Комитет Рады проигнорировал законопроект о переносе даты ввода рынка электроэнергии
Все новости

Под Днепром простились с 33-летним бойцом, погибшим на Донбассе: фото и видео

вторник, 28 мая 2019, 22:06
переглянути новину українською
Фото: nikopolnews

Во вторник, 28 мая, в Никополе (Днепропетровская область) простились с украинским военнослужащим Александром Пузиковым, который погиб на Донбассе в пятницу, 24 мая.

Об этом сообщает nikopolnews.

"Матери никогда не привыкнуть к невосполнимой утрате. Смотреть на нее было трудно. Женщина все время не сводила взгляда со своего ребенка. Она касалась ладонями холодного лба, целовала, просила прощения. И весь мир исчез для нее. И ничего, и никого не слышала... Потому видела сына в последний раз. Когда пришло время, и побратимы взяли гроб, умоляла не забирать. Хотя минуту еще, хоть секунду просила... Побыть вместе", - пишет издание.

Напомним, погибшему бойцу было 33 года. Отметим, что в этот же день, 24 мая, на Донбассе еще один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковске простились с 19-летним бойцом ВСУ Артуром Бурлакой.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жара до +32 и грозы: какой будет погода в последнюю неделю весны

​Минометы на детской площадке, тротиловый билет и чужая коммуналка: чем пугают население в ДНР

Подростковый бунт нации или как перерасти ненависть

Жара с грозами: синоптики рассказали о погоде в последние выходные весны

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: