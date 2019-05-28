Под Днепром простились с 33-летним бойцом, погибшим на Донбассе: фото и видео

Во вторник, 28 мая, в Никополе (Днепропетровская область) простились с украинским военнослужащим Александром Пузиковым, который погиб на Донбассе в пятницу, 24 мая.

Об этом сообщает nikopolnews.

"Матери никогда не привыкнуть к невосполнимой утрате. Смотреть на нее было трудно. Женщина все время не сводила взгляда со своего ребенка. Она касалась ладонями холодного лба, целовала, просила прощения. И весь мир исчез для нее. И ничего, и никого не слышала... Потому видела сына в последний раз. Когда пришло время, и побратимы взяли гроб, умоляла не забирать. Хотя минуту еще, хоть секунду просила... Побыть вместе", - пишет издание.

Напомним, погибшему бойцу было 33 года. Отметим, что в этот же день, 24 мая, на Донбассе еще один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковске простились с 19-летним бойцом ВСУ Артуром Бурлакой.