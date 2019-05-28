RU  UA  EN

вторник, 28 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 мая

14:49
Азербайджанский министр сделал скандальное заявление по финалу Лиги Европы
14:48
Без шансов: в Киеве произошло смертельное ЧП с молодым парнем
14:46
Депутаты не проголосовали за законопроект, лоббируемый Коломойским
14:41
Опубликовано яркое видео морских учений украинских военных
14:34
В Европе выпустили новые банкноты: как они выглядят
14:31
​Появилось видео и манифест школьника, напавшего на школу в России
14:30
400 тонн оборудования: появились впечатляющие подробности концерта KISS в Украине
14:17
НАБУ содействует в поставках в Украину сырья по завышенным ценам из России - адвокат
14:00
Не по годам мудрая: дочь Галкина и Пугачевой восхитила фанатов ответом на взрослый вопрос
13:57
Лизнул потертое седло: знаменитого Д'Артаньяна высмеяли за прогиб под Путина
13:53
Сумасшедшая сумма: названы премиальные за победу "Арсенала" в Лиге Европы
13:47
​Под Житомиром родители зверски убили малолетнюю дочь: подробности трагедии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Под Житомиром родители зверски убили малолетнюю дочь: подробности трагедии

вторник, 28 мая 2019, 13:47
переглянути новину українською

В одном из сел Овручского района Житомирской области родители убили свою пятилетнюю дочь и сожгли ее тело в печи.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко в Facebook.

Как стало известно, родители девочки ранее были лишены родительских прав из-за алкоголизма, но им на помощь пришли активисты, которые помогли вернуть дочь.

После того, как девочку вернули из приемной семьи, родители убили ее, а затем сожгли труп.

"Циничности и ужаса в этой ситуации придает тот факт, что тело мертвого ребенка эти нелюди сожгли в печи, а останки вынесли. По крайней мере, такие свидетельства мы пока проверяем. Сейчас оба под стражей", — написал Печененко.

Он добавил, что в приемной семье о девочке хорошо заботились и занимались ее воспитанием. После того, как суд вернул ее биологическим родителям, приемная семья пыталась обжаловать решение суда в высших судебных инстанциях, но к тому моменту девочка исчезла.

Печененко добавил, что родители пытались выдать сына за пропавшую дочь, но сельская община обнаружила подмену и сообщила об этом полиции.

"Во время проверки мать пыталась выдать сына за пропавшую дочь, надев ему девчачьи вещи. Быстро разобраться полицейским помогла община села. Люди четко указали, что это не Даша и под давлением этих свидетельств - еще одно страшное признание", - сообщил Панченко.

Полиция начала уголовное производство по факту убийства малолетнего ребенка.

Как сообщал "Апостроф", в России бабушка и дедушка сожгли в печи своего 11-месячного внука.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жара до +32 и грозы: какой будет погода в последнюю неделю весны

​Минометы на детской площадке, тротиловый билет и чужая коммуналка: чем пугают население в ДНР

Подростковый бунт нации или как перерасти ненависть

Жара с грозами: синоптики рассказали о погоде в последние выходные весны

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: