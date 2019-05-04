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Под Сумами парень зверски расправился с сестрой и ее другом: жуткие подробности и фото

суббота, 04 мая 2019, 05:34
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В одном из сел Сумской области мужчина убил свою двоюродную сестру и ее друга, а тела сжег в печи.

Об этом сообщает отдел коммуникаций областного ГУНП.

Отмечается, что в четверг, 2 мая, в селе Недригайлов Сумской области, в полицию обратилась женщина, которая просила разыскать ее 36-летнего сына. По ее словам, он ушел из дома 29 апреля и не возвращался.

Полицейские выяснили, что его видели в соседнем селе с женщиной, которая также исчезла.

"Отрабатывая вероятных лиц, с кем мог контактировать в эти дни пропавший человек, в поле зрения попал двоюродный брат женщины, с которой разыскиваемого видели односельчане. Последний больше месяца назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство человека. Но по месту проживания его не нашли", - рассказали в полиции.

Подозреваемого задержали за пределами села, при обыске у него нашли телефон сестры. Свою причастность к исчезновению разыскиваемых он признал через некоторые время, заявив, что убил их, а тела сжег в печи. На месте преступления были обнаружены следы крови и обгоревшие останки.

По словам злоумышленника, на Пасхальные праздники сестра со знакомым пришли к нему в гости, вместе выпивали, а затем возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил топор и нанес несколько ударов гостям. После этого он забросал дровами тела умерших и сжег их.

Полицией было открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины. Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российском Тамбове местная жительница убила своего мужа ножом из-за того, что тот мешал ей смотреть политическое шоу об Украине.

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