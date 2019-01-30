В России бабушка с дедушкой сожгли в печи младенца: подробности кошмара

Во вторник, 29 января, в России бабушка и дедушка сожгли в печи своего 11-месячного внука.

Об этом сообщает российское информагенство REGNUM.

Инцидент произошел в деревне Харой Таштыпского района республики Хакасия. В печи одного из домов нашли тело младенца с признаками обугливания.

По версии следствия, 29 января мать ребенка уехала в соседнее село, оставив сына под присмотром 42-летней бабушки и 47-летнего дедушки. А позже пьяные родственники убили внука. Тело младенца с выраженными признаками воздействия высокой температуры в топке печи 30 января обнаружил родственник семьи.

Подозреваемых задержали. По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Следователи добиваются их заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", под Одессой произошло жестокое убийство 13-летней девочки. Как стало известно позже, убийцей оказался родственник жертвы - ее дядя. А в Днепропетровской области десятилетний мальчик случайно застрелил свою двухлетнюю сестру.