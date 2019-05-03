​Оккупанты задержали в Крыму украинца: что известно

Сотрудники ФСБ РФ утверждают, что в общем пассажиропотоке на пункте пропуска "Джанкой" задержали гражданина Украины, который якобы находился в розыске в России.

Об этом 3 мая заявила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму, передает "Крым.Ралии".

Как сообщается, задержанного мужчину подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса России (кража, совершенная в крупном размере).

В ФСБ России утверждают, что за последнюю неделю это уже третий случай, когда пограничники выявили лиц, объявленных в уголовный розыск.

В апреле ФСБ заявило, что за месяц при въезде в Крым задержаны 5 человек, находившиеся в розыске в соседней России.

Как сообщал "Апостроф", в Украине задержали уроженца Крыма, который был завербован российскими спецслужбами.