Во Львове произошла перепалка Зеленского с журналисткой из-за трагедии на шахте: видео

У президента Украины Владимира Зеленского во время визита во Львовскую область, где на шахте погибли люди, возник конфликт с журналисткой телеканала "Прямой".

Девушка начала задавать неуместные вопросы президенту, после чего Зеленский обратил на нее внимание.

Мать погибшего из толпы сказала журналистке, чтобы та не злорадствовала, после чего Зеленский предложил девушке "сброситься деньгами и купить погибшим семьям квартиры".

"И что – я не приехал? Оттого, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас с вами купим квартиру людям? Давайте вы – телеканал "Прямой" – сейчас мы с вами пообещаем", - сказал глава государства.

Журналистка ответила, что не готова поделиться своей журналистской зарплатой и предложила Зеленскому поделиться своей.

"Я куплю квартиру. Что вы мне тут – интервью проводите?" - добавил Зеленский.

Конфликт на видео с 3:20

Ранее "Апостроф" сообщал, что взрыв на шахте под оккупированным Луганском, забравший жизни 17 человек, прогремел по причине нарушения техники безопасности.