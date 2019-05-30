RU  UA  EN

четверг, 30 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

30 мая

20:11
Блогер рассказал, как Коломойский может "похоронить" рынок электроэнергии
20:00
Мисс Украина-2019: организаторы конкурса показали первых претенденток
19:59
У Зеленского объяснили, почему Луценко все еще генпрокурор
19:34
Во Львове произошла перепалка Зеленского с журналисткой из-за трагедии на шахте: видео
19:27
Людям скандального нардепа раздали 41,5 га заповедной земли под Киевом: видео
19:26
"Заря" провалила чемпионат Украины, но вышла в Лигу Европы
19:24
Нардеп озвучил причину убыточности шахт западной Украины
19:09
​Сезон-2019 в Украине: названы цены на продукты на популярном курорте
19:05
В Киеве внезапно рвануло 45-летнюю трубу: видео с места ЧП
19:02
Львов - Шахтер: стартовые составы
18:58
У Зеленского хотят наказать "восставшего из мертвых" Бабченко
18:50
Производство о неконституционности роспуска Верховной Рады открыто - "Народный фронт"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Во Львове произошла перепалка Зеленского с журналисткой из-за трагедии на шахте: видео

четверг, 30 мая 2019, 19:34
переглянути новину українською

У президента Украины Владимира Зеленского во время визита во Львовскую область, где на шахте погибли люди, возник конфликт с журналисткой телеканала "Прямой".

Девушка начала задавать неуместные вопросы президенту, после чего Зеленский обратил на нее внимание.

Мать погибшего из толпы сказала журналистке, чтобы та не злорадствовала, после чего Зеленский предложил девушке "сброситься деньгами и купить погибшим семьям квартиры".

"И что – я не приехал? Оттого, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас с вами купим квартиру людям? Давайте вы – телеканал "Прямой" – сейчас мы с вами пообещаем", - сказал глава государства.

Журналистка ответила, что не готова поделиться своей журналистской зарплатой и предложила Зеленскому поделиться своей.

"Я куплю квартиру. Что вы мне тут – интервью проводите?" - добавил Зеленский.

Конфликт на видео с 3:20

Ранее "Апостроф" сообщал, что взрыв на шахте под оккупированным Луганском, забравший жизни 17 человек, прогремел по причине нарушения техники безопасности.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему в Украине процветает бизнес по угону автомобилей

Жара до +32 и грозы: какой будет погода в последнюю неделю весны

​Минометы на детской площадке, тротиловый билет и чужая коммуналка: чем пугают население в ДНР

Подростковый бунт нации или как перерасти ненависть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: