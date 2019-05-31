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Кадровый скандал в Госбюро расследований: новые детали и реакция соцсетей

пятница, 31 мая 2019, 20:08
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Кадровый скандал в Государственном бюро расследований (ГБР) продолжает набирать обороты. Напомнить о нем в очередной раз решили народные депутаты, которые на специальных слушаниях в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам законодательной деятельности, задали вопросы директору ГБР Роману Трубе о неоднозначных увольнениях 4 руководителей структурных подразделений ГБР.

Об этом сообщают "Українські новини".

Труба уволил всех 4 руководителей без согласования со своими заместителями - непосредственными руководителями уволенных. На все обвинения в свой адрес - Труба сказал, что данные 4 руководителя не прошли испытательный срок. Так, под увольнение попали директор территориального управления ГБР в Полтаве Владимир Тимошко, руководитель второго управления организации досудебных расследований Александра Тур, руководитель финансового управления Денис Луцик и руководитель управления обеспечения деятельности ГБР Василий Титарчук.

Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко сразу отреагировала в социальных сетях на сложившуюся ситуацию и призвала других руководителей органа действовать согласно Закону и прав граждан.

Вскоре реакция на события в ГБР последовала и от других пользователей.

Политолог Сергей Быков также вспомнил, что один из уволенных Владимир Тимошко - человек, который 1,5 года отслужил в зоне антитеррористической операции (АТО), где был старшим следственной группы, которая расследовала действия незаконных вооруженных формирований и имеет серьезный опыт работы в правоохранительных органах. В то время, как по мнению директора ГБР Романа Трубы, он не сумел пройти испытательный срок в госбюро.

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