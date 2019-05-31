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Синоптик рассказала о погоде в Украине в последний день весны

пятница, 31 мая 2019, 06:29
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В пятницу, 31 мая, в последний день весны, почти на всей территории западной Украины ожидаются осадки в виде дождей, а на востоке – сухо и солнечно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Единственный намек на сухой островок 31 мая - Волынь и Ровненщина. Плюс еще завтра дожди с грозами пройдут также в северной части и Винницкой области. На остальной территории - сухо, солнечно", - пишет она.

По ее словам, порывы ветра ожидаются лишь в тех регионах страны, где будут сильные дожди с грозами.

"Ветер будет преимущественно с северо-запада, на Востоке - юго-восточный, небольшой, максимум умеренный. Хотя там, где грозы, может рвануть", - уточнила синоптик.

Также она дала актуальный прогноз по температуре воздуха, по ее словам, в восточных областях будет жарко, до +32 градусов, а на западе – до +23.

"Температура воздуха ожидается самой высокой на юге и востоке Украины, а также в Днепре и районах области: +26 +32 градуса. В общем предполагается +25 +30 градусов, на Западе +18 +23 градуса. В Киеве 31-го мая весна таки пустит слезу прощание до следующего года - в столице ожидается дождь, гроза. Температура воздуха будет комфортной, 24, 25 градусов", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик отмечала, что последние дни мая подарят украинцам по-настоящему летнюю погоду, однако на западе Украины по-прежнему ожидаются дожди.

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