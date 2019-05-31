В Ивано-Франковске отличились жутким креативом в детсаду: фото

На территории одного из детских садов города Ивано-Франковска грядки с растениями обустроили в форме гробов.

Об этом сообщает местное издание Фіртка со ссылкой на слова и фотографии от жителей микрорайона Пасечная.

Фото было предоставлено местной жительницей, которая проходила мимо детсада. По ее утверждениям "креативный ландшафтный дизайн" находится на территории учреждения дошкольного образования под названием "Вышиванка". Она уточнила, что этот детсад был открыт совсем недавно. Отмечается, что на грядках-"гробах" растут овощи.

"Грядки" сбиты из досок и имеют разный цвет - голубой, оранжевый, фиолетовый, зеленый и красный. Растут на них лук, капуста, зелень", - пишут в издании.

В комментариях жители города разделились на два лагеря - одни отметили, что грядка ухожена и на ней растут овощи, и так или иначе для детей такой опыт будет полезен, независимо от формы грядок, а другие предположили, что с дизайном "что-то пошло не так".

Как сообщал "Апостроф", в апреле в Гостомеле Киевской области на территории детского сада на детской площадке асфальт ушел под землю. Дети в ходе инцидента не пострадали.