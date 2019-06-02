К Земле несется опасный астероид гигантских размеров

Специалисты NASA зафиксировали астероид 2019 KH1, который может нести серьезную опасность для нашей планеты.

Как сообщают специалисты, небесное тело движется по опасной траектории.

По сведениям ученых, направление и скорость астероида позволят приблизиться к нашей планете уже 2 июня.

Небесное тело достигает скорости в 18,52 км/с. Астрофизики предположили, что диаметр KH1 может достигать 50 метров.

По предварительным данным, астероид приблизится к Земле на расстояние в 4 млн километров.

Напомним, что первая в мире планетная оборонная миссия NASA будет запущена в июне 2021 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в американском космическом агентстве NASA засняли приближение к Земле небесного тела: 3-километровый астероид 1999 KW4 несется со скоростью 67 километров в час.