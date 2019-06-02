Ситуация сложная: синоптик напугала Украину прогнозом погоды на начало недели

3 июня грозовые дожди ожидаются на западной, центральной и южной частях Украины.

Как пишет в соцсети Facebook синоптик Наталья Диденко, дожди ожидаются в Винницкой, Одесской, Кропивницкой и Киевской областях. Также осадки могут выпасть в Черкасской области.

"Завтра к вечеру локальные грозовые дожди могут распространиться на всю южную часть и большую часть северных областей. Ситуация - сложная, поэтому даже обычный дождь может за минуты перейти в сильный ливень со шквалом", - пишет она.

Температура воздуха в понедельник будет достигать +25+30 градусов, а на юге и востоке - до +33.

В Киеве будет сухо и очень тепло, ожидается до 29 градусов тепла.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ближайшие дни на юге Киевской области, а также в Черкасской и Полтавской областях ожидаются ливни и грозы.