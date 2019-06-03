​Появились тревожные данные по состоянию мальчика, раненого полицейскими

Врачи утверждают, что у мальчика, которого ранили в голову двое нетрезвых полицейских из Переяслава-Хмельницкого, травма, не совместимая с жизнью.

Об этом рассказала его бабушка Александра Тлявова, передает "Громадське".

Состояние 5-летнего Кирилла стабильно тяжелое.

"Врачи говорят, что травма не совместимая с жизнью, но мы надеемся, что он выкарабкается", - отметила женщина.

"Я может и знаю этих полицейских, которые стреляли. Я ездила в полицию, хотела на них посмотреть в Переяславе, однако меня не пустили. Говорили, что они в десять утра еще были "невменяемы". Я хочу просто на них посмотреть, может я их знаю, потому что у нас город не большой", - сказала она о подозреваемых.

Она также рассказала, что вчера, 2 июня, в Переяславе к ним (родным мальчика) приходили родственники полицейских, стрелявших.

"Приходили мать и сестра одного из них к нам в Переяслав, и говорили, что они его не оправдывают. Они передали 10 тыс. гривен помощи, сочувствовали, но номера они не брали и нам не звонили. Жена или сестра другого тоже приходила и 6 тыс. перечислила. Часто люди защищают виновных, но в нашем случае, только услышали фамилии, то сразу сказали, что это неадекват. Никто их не оправдывает", - добавила Тлявова.

Как сообщал "Апостроф", полицейскими, которые, развлекаясь с оружием в состоянии алкогольного опьянения, выстрелили в голову молодым мальчику, оказались старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.