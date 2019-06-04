Facebook пошел на решительный шаг ради Украины

Американская корпорация Facebook впервые в своей истории назначила менеджера по публичной политике по Украине.

Об этом в Facebook сообщил замминистра информполитики Украины Дмитрий Золотухин.

По его словам, украинским вопрос в Facebook будет заниматься украинка Катерина Крук.

"Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на пост Policy Manager по Украине с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет", – написал Золотхин.

По его словам, Крук ранее показала себя экспертом по вопросам информационного пространства. Была спикером всех актуальных конференций относительно дезинформации последних лет.

Сама Крук на своей странице в Facebook коротко прокомментировала свое назначение

"Ну, будет интересно", - написала она.

Отметим, что Крук была активным участником революции достоинства. Работала на портале Stop Fake.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как будет выглядеть обновленный Facebook.