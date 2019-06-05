Усмирили врага: появилось видео точного удара ВСУ по россиянам под Донецком

Украинские военнослужащие нанесли точный удар по позициям боевиков на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал Цензор.

На кадрах можно увидеть полет и точное попадание в цель. Отмечается, что удар ВСУ нанесли ночью, поскольку чаще всего активные действия происходят именно в темное время суток и бойцам приходится держать ответный удар на провокации боевиков. Стоит отметить, что ночью дать ответку, а тем более настолько точно, достаточно сложно.

Как сообщал "Апостроф", 15 апреля на линии разграничения на Донбассе, в районе Светлодарской дуги, бойцы полка "Азов" уничтожили военную машину боевиков.

К тому же, ВСУ нанесли боевикам огромный урон, ликвидировав трех боевиков, еще 5 получили ранения.