RU  UA  EN

суббота, 8 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 июня

08:00
День рождения королевы Британии и именины Алены: какой праздник 8 июня
07:55
Чудесная работа: появилось видео двойного удара ВСУ по военной технике боевиков на Донбассе
07:27
Ребенку удалили селезенку: видео и новые детали ДТП в Конотопе с авто начальника полиции
06:47
Украину ждут новые ураганы с ливнями, но не везде: появился прогноз до середины июня
06:33
Как сейчас выглядят самые радиоактивные места Чернобыльской зоны: опубликованы фото
06:30
Гороскоп на 8 июня: Львы будут сомневаться в себе, а Рыбам нужно быть смелее
05:25
Нобелевский лауреат высказалась о "людоедстве" Кремля и ненависти россиян к Украине
04:42
В России школьники устроили расправу над 8-классницей: сети шокировало видео
03:34
Люди злятся, полиция не едет: в сети показали фото феерических "героев парковки" в Киеве
02:29
Первая жертва лета: на популярном украинском курорте случилась трагедия с киевлянином
01:31
Завораживающее зрелище: на популярном курорте туристы на видео сняли двойной смерч
00:33
Определился соперник сборной Украины в полуфинале чемпионата мира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как сейчас выглядят самые радиоактивные места Чернобыльской зоны: опубликованы фото

суббота, 08 июня 2019, 06:33
переглянути новину українською

В сети показали фото самых загрязненных радиацией мест чернобыльской зоны, среди которых: местная медсанчасть, отдельные блоки станции, свалка лома металла, место отстоя техники и завод на окраине города Припять.

Снимки выложил у себя в Twitter пользователь "Бабак з агорафобією".

"Запилю тред о том, как выглядят самые грязные места зоны отчуждения сейчас. Обычный турист может попасть только в одно из них, СМЧ-125, с него и начнем… До 2016 года еще можно было попасть в подвал санитарно-медицинской части, где хранится одежда первых ликвидаторов. Потом мы подвал прикопали", - отметил он.

"Третья очередь строительства ЧАЭС, 5-ый и 6-ой энергоблоки. Были почти готовы к запуску, но по решению Кучмы электростанция навсегда прекратила работу. А кабели и оборудование разворовывали еще многие поколения тех, кто пришел за ним", - написал блогер.

"Цех дезактивации №1. Прямо возле 4-ого блока. Самый грязный лом цветных металлов, которые есть в мире. Включая остатки упавшего вертолета. За ограждение лучше не заходить. Цех дезактивации №2 "Диброва". Самая дальняя точка, реально пустынное место. Под бетонной крышкой сотни тонн кислоты, которой мыли автомобили, участвовавшие в устранении последствий аварии", - пишет он.

Он уточнил, что стоянка брошенного транспорта у ЧАЭС настолько загрязнена, что автомобили светятся, если к ним приблизиться.

"Кладбище техники "Рассоха-2". Осталось немного, большая часть утилизирована. Если видишь здесь цветной металл - обходи стороной. Многие корпуса остовов автомобилей на моих фотографиях светились голубым светом", - рассказал блогер.

Также он выделил до конца неисследованное место, где находиться крайне опасно – завод "Юпитер", где в подвалах хранится неизвестная жидкость.

"Завод "Юпитер" на окраине Припяти. Хранилище жидких радиоактивных отходов. В подвалах находится жидкость неизвестного происхождения. Масштабная система подземных сооружений, точное количество входов и выходов в которые достоверно неизвестны", - пишет он.

Как сообщал "Апостроф", успех сериала "Чернобыль" о трагедии на ЧАЭС в 1986 году, снятый каналом HBO, увеличил поток туристов в Чернобыльскую зону на 30-40%.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Настоящая жара, но с грозами: синоптики дали прогноз на выходные

На 91 году жизни умер известный писатель и Герой Украины

Есть несколько участков, где существует опасность вторжения России - Сергей Згурец

Я готов вести переговоры о мире - генерал Юрий Думанский

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: