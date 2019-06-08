Как сейчас выглядят самые радиоактивные места Чернобыльской зоны: опубликованы фото

В сети показали фото самых загрязненных радиацией мест чернобыльской зоны, среди которых: местная медсанчасть, отдельные блоки станции, свалка лома металла, место отстоя техники и завод на окраине города Припять.

Снимки выложил у себя в Twitter пользователь "Бабак з агорафобією".

"Запилю тред о том, как выглядят самые грязные места зоны отчуждения сейчас. Обычный турист может попасть только в одно из них, СМЧ-125, с него и начнем… До 2016 года еще можно было попасть в подвал санитарно-медицинской части, где хранится одежда первых ликвидаторов. Потом мы подвал прикопали", - отметил он.

"Третья очередь строительства ЧАЭС, 5-ый и 6-ой энергоблоки. Были почти готовы к запуску, но по решению Кучмы электростанция навсегда прекратила работу. А кабели и оборудование разворовывали еще многие поколения тех, кто пришел за ним", - написал блогер.

"Цех дезактивации №1. Прямо возле 4-ого блока. Самый грязный лом цветных металлов, которые есть в мире. Включая остатки упавшего вертолета. За ограждение лучше не заходить. Цех дезактивации №2 "Диброва". Самая дальняя точка, реально пустынное место. Под бетонной крышкой сотни тонн кислоты, которой мыли автомобили, участвовавшие в устранении последствий аварии", - пишет он.

Он уточнил, что стоянка брошенного транспорта у ЧАЭС настолько загрязнена, что автомобили светятся, если к ним приблизиться.

"Кладбище техники "Рассоха-2". Осталось немного, большая часть утилизирована. Если видишь здесь цветной металл - обходи стороной. Многие корпуса остовов автомобилей на моих фотографиях светились голубым светом", - рассказал блогер.

Также он выделил до конца неисследованное место, где находиться крайне опасно – завод "Юпитер", где в подвалах хранится неизвестная жидкость.

"Завод "Юпитер" на окраине Припяти. Хранилище жидких радиоактивных отходов. В подвалах находится жидкость неизвестного происхождения. Масштабная система подземных сооружений, точное количество входов и выходов в которые достоверно неизвестны", - пишет он.

Как сообщал "Апостроф", успех сериала "Чернобыль" о трагедии на ЧАЭС в 1986 году, снятый каналом HBO, увеличил поток туристов в Чернобыльскую зону на 30-40%.