"Реформа" во всей красе: сети впечатлило видео бардака в отделениях Нацполиции

В сети был опубликован обзор правонарушений сотрудников патрульной полиции в отделениях, среди самых вопиющих – руководитель отделения явился на работу в состоянии алкогольного опьянения, зафиксирован ряд административных нарушений и некорректное проведение инструктажей.

Видео опубликовал в своем Facebook-сообществе блогер Виталий Санжаков, который исследует работу полиции.

Также был представлен обзор работы отделения полиции в Запорожской области, там были обнаружены сотрудники в алкогольном опьянении. В отделении в Харьковской области проверяющие обнаружили шприц с бурой жидкостью и таблетки наркотического содержания в туалете, а также патроны в вентиляции. В одном из отделений Винницкой области в женском туалете были найдены 61 вещественное доказательство по делам, которые вели полицейские.

"На этом видео Вы увидите какой бардак царит в райотделах", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд арестовал с возможностью внесения залога полицейского, который совершил наезд на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Конотопе Сумской области.